У Києві почався крижаний сніг, вдарила блискавка із громом [ Редагувати ]
У суботу ввечері, 4 березня, у Києві почав падати крижаний сніг, вдарила блискавка із громом. Про це повідомляють місцеві жителі.
Погода у столиці помінялась протягом останніх 30 хвилин.
Зараз на вулиці йде сніг, місцями було чутно грім, а дехто бачив блискавку.
по темі
У Києві в суботу, 4 березня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили штормове попередження
У березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 2 до 7 градусів тепла
У вівторок, 28 лютого, у Дарницькому районі Києва на проїзній частині стався провал
Кліматолог Віра Балабух розповіла, що в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами
З ночі й до ранку 5 березня у Київській області підвищена ймовірність відключення світла через сильний вітер