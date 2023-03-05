Гуменюк попередила про загрозу точкових ракетних атак [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Росія продовжує готуватися до можливих ракетних атак. Ворог може завдати точкових ударів по Україні.
Про це повідомляє начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі, зокрема і присутність підводних, говорить про підготовку ворога до ракетної атаки.
"Якою вона буде - це вже залежить від тої тактики, яку обере командування ворога. Тому що вони вже зрозуміли, що масовані атаки - це не той результат, на який очікують. Це великі витрати і мала віддача. Тому, скоріш за все, вони використовуватимуть точкові атаки так, як це було по Кременчуцькому району", - сказала речниця.
Гуменюк пояснила, що у разі точкових атак ворог підіймає у повітря авіацію, а також тримає напоготові ракетоносії у морі. Таким чином окупанти намагаються заплутати українську протиповітряну оборону, відволікаючи увагу.
Вона попередила українців про можливі ракетні пуски та закликала не нехтувати сигналами тривоги.
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