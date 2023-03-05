Джонс переміг Гана у бою за титул чемпіона UFC у важкій вазі [ Редагувати ]
Американець Джон Джонс виграв бій у француза Сиріла Гана за вакантний титул чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у важкій вазі.
Зустріч закінчилася задушливим прийомом у першому раунді. Поєдинок відбувся у Лас-Вегасі на турнірі UFC 285.
Титул чемпіона UFC важкій вазі став вакантним у січні після виходу з організації камерунця Франсіса Нганну.
Джон Джонс став чемпіоном UFC утретє за свою кар'єру. Раніше він мав два титули чемпіона в напівважкій вазі.
Вперше він завоював титул у березні 2011 року, перемігши бразильця Маурісіо Руа та став наймолодшим (23 роки) чемпіоном в історії організації. Після Джонс провів вісім успішних захистів титулу, а у квітні 2015 року був позбавлений чемпіонського звання через порушення правил поведінки спортсменів UFC.
Титул чемпіона американець повернув у грудні 2018 року, перемігши співвітчизника Ентоні Сміта. Після Джонс провів три успішні захисти титулу. З лютого 2020 року він не виступав у UFC.
На рахунку 35-річного Джонса 27 перемог у змішаних єдиноборствах (ММА) та 1 поразка. З 2012 року Джон Джонс не перемагав у боях у першому раунді.
32-річний Сиріл Ган провів за свою кар'єру 13 боїв у ММА. Має 11 перемог (з них 5 - нокаутом) та 2 поразки.
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