Американець Джон Джонс виграв бій у француза Сиріла Гана за вакантний титул чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у важкій вазі.

Зустріч закінчилася задушливим прийомом у першому раунді. Поєдинок відбувся у Лас-Вегасі на турнірі UFC 285.

Титул чемпіона UFC важкій вазі став вакантним у січні після виходу з організації камерунця Франсіса Нганну.

Джон Джонс став чемпіоном UFC утретє за свою кар'єру. Раніше він мав два титули чемпіона в напівважкій вазі.

Вперше він завоював титул у березні 2011 року, перемігши бразильця Маурісіо Руа та став наймолодшим (23 роки) чемпіоном в історії організації. Після Джонс провів вісім успішних захистів титулу, а у квітні 2015 року був позбавлений чемпіонського звання через порушення правил поведінки спортсменів UFC.

Титул чемпіона американець повернув у грудні 2018 року, перемігши співвітчизника Ентоні Сміта. Після Джонс провів три успішні захисти титулу. З лютого 2020 року він не виступав у UFC.

На рахунку 35-річного Джонса 27 перемог у змішаних єдиноборствах (ММА) та 1 поразка. З 2012 року Джон Джонс не перемагав у боях у першому раунді.

32-річний Сиріл Ган провів за свою кар'єру 13 боїв у ММА. Має 11 перемог (з них 5 - нокаутом) та 2 поразки.