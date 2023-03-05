У польському місті Радлов (Малопольське воєводство) повністю згоріла одна машина швидкої допомоги, ще одна серйозно пошкоджена. Попередньою причиною займання вважається підпал. Про це повідомив польський телеканал TVN24.

Інцидент стався пізно ввечері 3 березня поряд із будівлею міської адміністрації Радлува. Наступного дня поліція затримала 35-річного чоловіка за підозрою у підпалі. Раніше його вже притягали до відповідальності за подібний злочин.

Карети швидкої, які згоріли, були частиною гуманітарного конвою з шести швидких і чотирьох пікапів з медичним обладнанням. Волонтери збиралися передати їх лікарням на Харківщині та Сумщині, а також у Києві. Волонтери оголосили новий збір коштів на покупку машин швидкої допомоги.