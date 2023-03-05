У Брянській області рф спецпідрозділ Kraken знищив вежу спостереження [ Редагувати ]
У неділю. 5 березня, у Брянській області рф за допомогою дрону було знищено автономну вежу спостереження.
Про це повідомляє спецпідрозділ Kraken.
Окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України спецпідрозділ Kraken за допомогою дрона-камікадзе знищив сьогодні автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області.
по темі
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Україна веде оборонну війну і не завдає ударів по території рф
У середу, 22 лютого, військові фіксують запуск іранських дронів окупантами
Бої в Бахмуті ведуться здебільшого на околицях, а саме місто контролюється Збройними силами України
Україні потрібен аналог "Рамштайну" для здійснення розмінування території, зважаючи на масштаби забруднення