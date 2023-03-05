Зеленський про ситуацію на Донбасі: одна з найтяжчих битв [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що зараз у Донецькій та Луганській областях українські військові борються в одній із найтяжчих битв. Про це він сказав під час вечірнього звернення.
Особливо відзначу і сьогодні за хоробрість, міцність та непохитність воїнів, які бʼються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Болісна і важка.
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