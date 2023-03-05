У Зеленського різко відреагували на скандальну рекламу Louis Vuitton [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прореагував на скандальну рекламу елітного бренду одягу Louis Vuitton. Про це він повідомив у Twitter.
Так, у своїй рекламі бренд використав червоний, синій та білий кольори, а також латинську літеру V. За словами Подоляка, така витівка є грою з символами агресії.
Вже більше року росія вбиває українців у Європі, використовуючи триколор і свастику V/Z. Елітний будинок моди, орієнтований на "російських багатіїв", вирішив публічно пограти з символами агресії. Розкіш пахне краще, коли вона облита кров'ю, чи не так, Louis Vuitton?
For over a year, RF has been slaughtering Ukrainians in Europe using the tricolor & V/Z swastika. An elite fashion house focused on "Russian nouveau riche" chose to publicly toy with the symbols of aggression.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 5, 2023
Luxury smells better when it's drenched in blood, right @LouisVuitton? pic.twitter.com/I5lZ90n6RC
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