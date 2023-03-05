Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прореагував на скандальну рекламу елітного бренду одягу Louis Vuitton. Про це він повідомив у Twitter.

Так, у своїй рекламі бренд використав червоний, синій та білий кольори, а також латинську літеру V. За словами Подоляка, така витівка є грою з символами агресії.

Вже більше року росія вбиває українців у Європі, використовуючи триколор і свастику V/Z. Елітний будинок моди, орієнтований на "російських багатіїв", вирішив публічно пограти з символами агресії. Розкіш пахне краще, коли вона облита кров'ю, чи не так, Louis Vuitton?