У львівському містечку для переселенців стався масштабний спалах кишкової інфекції [ Редагувати ]
У Львові понад 30 жителів модульного містечка для переселенців звернулись за допомогою до обласної інфекційної клінічної лікарні. Про це повідомляється у Facebook директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталії Іванченко-Тімко.
- Попередньо - захворіли 32 людини.
- Попередній діагноз "Гостра кишкова інфекція".
- Госпіталізовано 11 осіб, з них 9 дітей у віці до 17 років.
- Всі хворі скаржаться на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла, діарею у стані середньої важкості.
Коли лікарі оглянули всіх хто проживає у містечку, то було виявлено ще 21 хворого з легким перебігом, з них 12 дітей у віці до 17 років. Лікар зауважила, що всі хворі ізольовані та залишаються на амбулаторному лікуванні. За їх станом спостерігають лікарі однієї з міських поліклінік міста Львів.
Окрім цього було здійснено комплекс лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів. У приміщеннях містечка було проведено дезінфекцію. Епідрозслідування триває.
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