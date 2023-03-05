У Львові понад 30 жителів модульного містечка для переселенців звернулись за допомогою до обласної інфекційної клінічної лікарні. Про це повідомляється у Facebook директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталії Іванченко-Тімко.

Попередньо - захворіли 32 людини.

Попередній діагноз "Гостра кишкова інфекція".

Госпіталізовано 11 осіб, з них 9 дітей у віці до 17 років.

Всі хворі скаржаться на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла, діарею у стані середньої важкості.

Коли лікарі оглянули всіх хто проживає у містечку, то було виявлено ще 21 хворого з легким перебігом, з них 12 дітей у віці до 17 років. Лікар зауважила, що всі хворі ізольовані та залишаються на амбулаторному лікуванні. За їх станом спостерігають лікарі однієї з міських поліклінік міста Львів.

Окрім цього було здійснено комплекс лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів. У приміщеннях містечка було проведено дезінфекцію. Епідрозслідування триває.