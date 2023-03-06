У понеділок, 6 березня, у Новому Осколі Білгородської області пролунали вибухи. Влада заявила про роботу ППО. Про це повідомляється у Telegram губернатора Білгородської області рф В'ячеслава Гладкова.

Керівник регіону заявив, що біля Нового Осколу нібито спрацювала система ППО. У соцмережах поширюються фото та відео із задимленням.