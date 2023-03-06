У рф пролунали вибухи: влада розкрила деталі [ Редагувати ]
У понеділок, 6 березня, у Новому Осколі Білгородської області пролунали вибухи. Влада заявила про роботу ППО. Про це повідомляється у Telegram губернатора Білгородської області рф В'ячеслава Гладкова.
Керівник регіону заявив, що біля Нового Осколу нібито спрацювала система ППО. У соцмережах поширюються фото та відео із задимленням.
Збито 3 ракети. Наслідки на землі уточнюються. Вже відомо про одного потерпілого, чоловіка з осколковими пораненнями руки. Бригада швидкої допомоги вже виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків кількох фасадів і лінії електропередачі в кількох селах Новооскольського округу.
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