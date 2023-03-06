Укриття продовжують облаштовувати, але їх і досі не вистачає.

Понад дві години вночі і майже дві години сьогодні зранку лунала повітряна тривога по всій Україні. Нічну атаку шахедів відбили сили нашого ППО, знищивши 13 із 15 дронів. Спроби росіян "пробити" український повітряний простір доводять: не варто ігнорувати правило "під час тривоги - прямуй до укриття".

Нині станції метро, підземні паркінги та переходи, підвали будинків, лікарень і шкіл - стають для людей захисними спорудами. Щоправда самих лише міцних бетонних стін у повноцінному укритті не достатньо. Посадовці мають цілий перелік вимог.

Роман Барашев перевірив кілька сховищ у Києві та області. Що змінилося за рік? Де підвал перетворився на зручний простір, а де так і залишилися самі лише брудні стіни? Дивіться.

Олена Кушнарьова, директорка дитсадка в Ірпені:

Облаштували спальню, якщо хтось із діток забажає при повітряній тривозі лягти і поспатки.

Такий вигляд тепер має підвал одного з садочків у місті Ірпінь. Майже рік тому будівля зазнала пошкоджень під час активних бойових дій. Тепер про ті дні вже майже нічого не нагадує.

Ще одне приміщення ми приготували для наших менших вихованців.

Від того, є в закладі освіти укриття чи нема, тепер залежить здатність дитсадків приймати дітей. У школах, де нема облаштованого сховища, проводити заняття можна лише дистанційно. Після того, як на державному рівні напередодні навчального року було прийняте це рішення, в закладах освіти розпочалося велике переобладнання.

Встановлені витяжки, які будуть працювати, як на подачу свіжого повітря, і нагрівання його, тобто, як кондиціонер. В приміщенні буде достатньо тепло. От щоб ви подивились, яке в нас приміщення було, мало приблизно отакий вигляд.

Сергій Защитинський, директор Святопетрівського ліцею:

Близько 150 людей, із яких 50 – діти, перебували у нас в укритті на протязі двох місяців. Виглядало воно абсолютно не так. Це були лисі бетонні стіни, спали на карематах і піддонах.

Зараз укриття ліцею в селі Святопетрівському на Київщині вміщує 450 людей. Учнів у закладі - вдвічі більше, тому працюють у змішаному режимі - очному та дистанційному. Учні середньої та старшої школи ходять на заняття по черзі.

Зараз у нас репетиції. Казочку ставимо. Як тільки чуємо сигнали повітряної, відразу спускаємося в укриття.

Сергій Защитинський, директор Святопетрівського ліцею:

Тут діточки за партами продовжують працювати? Продовжують працювати. У діточок повинна бути, наприклад, математика і повітряна тривога, то спускаємося, математику не проводим, проводим образотворче мистецтво,малювання, ліплення. Дуже важливим є кабінет медичної допомоги, тут надається не тільки медична допомога, а тут можна дитину заспокоїти, якщо вона плаче за мамою чи за татом, чи злякалася.

За нормативами, в укриттях мають бути каналізація, два виходи, вільний доступ для маломобільних груп... Але освітяни кажуть - дотриматися всіх рекомендацій Держслужби з надзвичайних ситуацій майже неможливо. В укритті цього ліцею - вихід лише один.

Сергій Защитинський, директор Святопетрівського ліцею:

Повноцінних два виходи не можна зробити, тому що ми порушимо цілісність конструкції.

Саме у таких умовах минулої весни змушені були сидіти під час рашистських обстрілів мешканці цього району села Гореничі. Днями тут відкрили укриття - зі спальними місцями, санвузлами та душовою.

Павло Реган, заступник Білогородського сільського голови:

Приходять мами з дітками, можливо, дитинку там покласти, не кожна людина може висидіти тривалий час, для цього були придбані ці ліжка. Для більш комфортного проведення часу. Ці приміщення можливо використовувати в майбутньому для заняття дітей, в громаді не вистачає таких приміщень.

Концерти в укритті. Для творчих колективів - це справжній вихід. Ось кадри виступу гурту KOZAK SYSTEM у селі Білогородка. Музиканти співали просто у невеличкому укритті, що під місцевим Будинком культури.

Вікторія Гельгар, завідувач сектору мистецьких закладів Білогородської сільради:

Коли спускались артисти саме в цей зал, трубач йшов з трубою, він так голосно гудів, люди розійшлися і зробили таке коло гарне.

У цьому ж укритті діє секція боксу.

Абдураїм Ризькулов, тренер боксу:

В укритті тут проводим занятія. Все є, вода є, світло є. Буває під час тренування повітряна тривога, люди приходять сюди, а ми залишаємося на місці. Всім дітям кажу: тільки почули повітряна тривога, зразу, щоб йшли до укриття.

Укриття продовжують облаштовувати, але їх і досі не вистачає. Під час повітряної тривоги не буде куди сховатися глядачам Палацу мистецтв "Україна" у Києві. Концерти тут уже рік не проводять.

Андрій Видиш, т. в. о. генерального директора Національного палацу мистецтв "Україна":

Це сцена, яка тимчасово виконує роль будівельного майданчика. Чекаємо того моменту, коли тут будуть концерти, останній концерт на цій сцені відбувався 23 лютого...

Ось віртуальна мапа всіх укриттів у Києві. А ось - реальність.

Євгеній, житель Києва:

Нормальних укриттів тут нема на районі, є підвали, в які опасно заходити.

У Київській міськдержадміністрації підтверджують - із 14-ти тисяч укриттів у столиці, що їх перевірили посадовці, менш як чверть відповідають вимогам.

Роман Ткачук, керівник управління з питань цивільного захисту КМДА:

У нас є випадки, коли на сьогодняшній день, коли вже рік йде війна, досі не можемо потрапити у споруди комерційної форми власності. Згідно чинного законодавства, я не маю ніякого впливу на підприємців. Можу тільки написати скаргу на підприємців і сказати, що він не виконує заходів цивільного захисту.

Якщо під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі, зачинене, посадовці радять громадянам викликати поліцію чи рятувальників.

Роман Ткачук, керівник управління з питань цивільного захисту КМДА:

Порушення норм цивільного захисту повинно нести кримінальну відповідальність, тому що ці порушення можуть вести до людських втрат і людських жертв. І якщо приватний сектор не може виконувати - віддавайте приміщення назад, в комунальну форму власності.

Роман Ткачук запрошує нас у нещодавно оновлене укриття у центрі столиці. Розраховане на 240 осіб. Тут є обігрівачі, бойлер, от-от з'являться мотори для вентиляції.

Ігор, мешканець будинку:

Три йомкості з водою по 500 літрів з водою - для всього, помитися, туалет.

Роман Ткачук, керівник управління з питань цивільного захисту КМДА:

На протязі 22-го року ми ввели в дію більше 300 об'єктів. Для ремонту цього приміщення нами було витрачено близько 2 млн грн.

- На що саме витрачені кошти, що саме повинно бути в сховищі, чим воно повинно бути обладнане? - По-перше, воно повинно бути сухе, чисте... повітряна тривога знов... повинно бути освітлення, вентиляція, санвузли.... Такі сховища розраховані для перебування мешканців на протязі 2-3 годин. От зараз повітряна тривога, може, мешканці прийдуть, запитаєте.

Коли ми були у сховищі, пролунала повітряна тривога. Але сюди спустилася всього лише одна жінка.

Роман Барашев, кореспондент:

Як бачимо, в цьому укритті під час повітряної тривоги, що пролунала 15 хвилин тому, практично немає людей. Але фахівці з цивільного захисту наполегливо закликають не нехтувати правилами безпеки та спускатися в найближчі сховища та укриття.

350 мільйонів гривень планують витратити посадовці на облаштування укриттів у Києві. Цих коштів має вистачити на те, щоб навести лад у кількох сотнях підземних приміщень.