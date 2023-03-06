У Будапешті (Угорщина) 9 березня розпочнуться зйомки нового фільму "Чужий" (Alien) студії 20th Century Studios. Це дев'ятий фільм в науково-фантастичній серії. Про це повідомляє Screen Daily.

Головну роль у новій стрічці виконає Кейлі Спені, відома за серіалом "Мейр з Істтауна" (Mare of Easttown). У новому "Чужому" також зіграють Девід Йонссон, Арчі Рено, Ізабела Мерсед, Спайк Ферн та Айлін Ву. Історія фільму розповідатиме про групу молодих людей у далекому світі, які протистоять агресивній формі іншопланетного життя.

Режисером є Феде Альварес, на рахунку якого "Не дихай", ремейк "Зловісних мерців" та "Дівчина в павутинні". Він знімає фільм за сценарієм, який написав разом зі своїм постійним співавтором Родо Саєґесом.

Режисер оригінального "Чужого" Рідлі Скотт, а також Майкл Прусс (майбутній "Бостонський душитель") виступають продюсерами.

Брент О'Коннор, Елізабет Кантільйон і Том Моран - виконавчі продюсери. Реліз фільму очікується не раніше 2024 року.