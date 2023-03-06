Гостра фаза повномасштабної війни з російськими окупантами повинна закінчитися в середині або наприкінці травня поточного року. Однак вирішення питань, пов'язаних із окупованими територіями Донецької та Луганської областей, може затягтися до 4-6 років.

Такий прогноз дав астролог, хіромант та спеціаліст системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян в інтерв'ю.

А ось повернення Криму, на його думку, відбудеться до кінця 2023-го року.

"Війна має закінчитися в середині або наприкінці травня поточного року. Але мається на увазі найгарячіша її фаза. Питання щодо так званих "ДНР" і "ЛНР" можуть стояти ще довго — до 4-6 років. Йдеться не про певні військові ескалації, а, швидше за все, про особливий статус. З Кримом питання вирішиться швидше - вже цього року", - зазначив астролог.