Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині перевищила 46 тисяч людей [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на засіданні Кабінету міністрів повідомив про 46 тисяч 104 загиблих внаслідок стихійного лиха.
Про це повідомляє Gazeteduvar.
Ердоган заявив, що у 11 провінціях, які постраждали від землетрусу, кількість зруйнованих або сильно пошкоджених будівель становить 230 тисяч. Він додав, що чимало жителів, чиї будинки вціліли, не можуть повернутися через постійні поштовхи.
"Ми розпочали створення контейнерних міст. За необхідності, ми додатково збільшимо їх кількість до 100 тисяч протягом 2 місяців. Наша мета - перевезти півмільйона людей, які пережили землетрус, у райони, де вони зможуть жити в безпечних умовах",- зазначив президент.
Він додав, що руйнування були настільки масштабними, площа - великою, а клімат і умови - суворими, що влада не змогла досягти бажаної швидкості та ефективності в перші моменти роботи. Проте у найкоротші терміни вдалося відкриті дороги та привести в експлуатацію інфраструктуру.
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Скільки триватиме місія, наразі невідомо. Адже масштаби руйнувань в уражених регіонах дотепер оцінити неможливо.
В регіонах, що постраждали від стихії, цілодобово тривають пошуково-рятувальні роботи. Натепер офіційно загиблих - понад 35 тисяч. Президент Реджеп Ердоган оголосив у Туреччині надзвичайний стан на три місяці. Останні подробиці із зони лиха зібрала Анна Басова.