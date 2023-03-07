Загрози повторного наступу рф на північ України наразі не спостерігається. Продовжується робота для того, аби в разі подібних намірів дати відсіч противнику.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Станом на сьогодні ми не бачимо яскравого підтвердження того, що готується напад зі сторони Білорусі. Це підтверджує саме Державна прикордонна служба України", - сказав Клименко.

За його словами, в той же час робиться все можливе разом із силами оборони, щоб у будь-якому екстремальному випадку ми могли вжити заходів і зупинити агресора: чи то диверсійні групи або більші воєнні формування зі сторони ворога.

"І недавно прийнятий Верховною радою закон, який розширює прикордонну смугу до 2 кілометрів, буде запорукою того, що ми ще більш ретельно укріплятимемо і контролюватимемо наш кордон безпосередньо з Республікою Білорусь", - зауважив Клименко.

Також він підтвердив слова очільника поліції Київської області Андрія Нєбитова про те, що в разі повторного наступу для ворога "легкої прогулянки не буде".

"Однозначно (легкої прогулянки - ред.) не буде. Я думаю, що ми вже понад рік усі разом доводимо те, що для них легкої прогулянки не буде не тільки на території, за яку відповідає Нєбитов, а на всій території нашої країни, яка зараз б’є ворога по тисячі кілометрів лінії вогню", - підсумував Клименко.