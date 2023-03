Парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроект про "іноземних агентів". За ухвалення законопроекту "Про прозорість іноземного впливу" проголосували 76 депутатів, проти виступили 13 депутатів.

Він передбачає, що в Грузії з'явиться реєстр "іноземних агентів", в якому будуть зазначені всі некомерційні юридичні особи та ЗМІ, які фінансуються більш ніж на 20% з-за кордону.

Голосування щодо ще одного варіанту законопроекту про "іноагенти" під назвою "Про реєстрацію іноземних агентів" відбудеться 9 березня.

Він передбачає, що статус "агента іноземного впливу" можуть отримати ЗМІ, НУО, а також будь-які фізичні та юридичні особи, які отримують фінансування з-за кордону.

Голосування відбувалося на фоні протестів, влаштованих опозицією. На проспекті Руставелі зібралося майже 10 тисяч протестувальників.

Поліція Тбілісі почала розганяти людей. Спецназ застосовує сльозогінний газ, у поліцейських кидають пляшки. Також протестувальників розганяють водомети.

