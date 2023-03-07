У Грузії почалися масові протести через закононопроект про "іноагентів" (відео) [ Редагувати ]
Парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроект про "іноземних агентів". За ухвалення законопроекту "Про прозорість іноземного впливу" проголосували 76 депутатів, проти виступили 13 депутатів.
Він передбачає, що в Грузії з'явиться реєстр "іноземних агентів", в якому будуть зазначені всі некомерційні юридичні особи та ЗМІ, які фінансуються більш ніж на 20% з-за кордону.
Голосування щодо ще одного варіанту законопроекту про "іноагенти" під назвою "Про реєстрацію іноземних агентів" відбудеться 9 березня.
Він передбачає, що статус "агента іноземного впливу" можуть отримати ЗМІ, НУО, а також будь-які фізичні та юридичні особи, які отримують фінансування з-за кордону.
Голосування відбувалося на фоні протестів, влаштованих опозицією. На проспекті Руставелі зібралося майже 10 тисяч протестувальників.
Поліція Тбілісі почала розганяти людей. Спецназ застосовує сльозогінний газ, у поліцейських кидають пляшки. Також протестувальників розганяють водомети.
Look at the bravery of this woman!— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 7, 2023
She stands there, defiantly, waving the European flag. She will not move as the water cannon hits her again and again. Other join her, and they stand there together. They will not allow #Georgia 🇬🇪 to turn into a dictatorship. pic.twitter.com/RpeguLHsUO
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