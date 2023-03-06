У Грузії депутати парламенту влаштували бійку під час розгляду законопроекта про іноагентів. Бійка сталася, коли голова юридичного комітету попросив вивести кількох депутатів, які вигукували з місць.

Зчепилися голова Єдиного Національного руху Леван Хабеішвілі та голова комітету, депутат від правлячої партії "Грузинська мрія" Анрі Оханашвілі. Член парламенту від от ЕНР Анна Цітелашвілі вдарила по обличчю Оханашвілі стосом паперів зі згаданими законопроектами.

Після бійки частину опозиційних депутатів вивели з зали, частина залишила його сама на знак протесту. Раніше парламент Грузії прийняв до розгляду одразу два законопроєкти "про іноагентів".

На вулиці біля парламенту Грузії проходить акція протесту громадянських активістів. Головне гасло - "Ні російському закону в Грузії".