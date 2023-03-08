Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за лютий 2023 року. Вартість становила 20 727,73 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 12,6% менше, ніж на місяць раніше.

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

За даними міністерства, середня ціна впала до мінімуму з початку розрахунку показника у березні минулого року: