Газ в Україні подешевшав до мінімуму за рік [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за лютий 2023 року. Вартість становила 20 727,73 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 12,6% менше, ніж на місяць раніше.
Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.
За даними міністерства, середня ціна впала до мінімуму з початку розрахунку показника у березні минулого року:
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