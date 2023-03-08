Turbo – це швидка доставка продуктів з сучасним підходом до обслуговування клієнтів. Ви можете отримати весь продуктовий кошик усього за 15-20 хвилин. Як це можливо? Сервіс працює за принципом дарксторів – магазинів-складів, які відкривають недалеко від вас. Це дозволяє кур’єрам не витрачати час на походи по супермаркетах. Вони просто складають замовлення в дарксторах і везуть його за вказаною адресою.

Компанія Turbo постійно розширює зону доставки й уже відкрила нові даркстори на Святошині. Тож тепер Turbo доступне для жителів таких районів: Святошин, Нивки, Академмістечко, Коцюбинське, Петропавлівська, Софіївська та Південна Борщагівка.

Скористайтесь можливістю замовити продукти, усе для дому та інші категорії товарів та отримати їх вже за 15 хвилин. Щоб купити продукти з доставкою додому, переходьте на сайт Турбо ЮА та робіть замовлення, обираючи товари з каталогу. Підтвердіть його та очікуйте на кур’єра – не витрачайте час на тривалі поїздки по супермаркетах, затори та черги. Turbo подбає, щоб ви отримали найкращі й найсвіжіші продукти швидко.

Що таке сервіс доставки Turbo та як він працює?

Turbo має інноваційний підхід до швидкої доставки продуктів і вже кілька років пропонує свої послуги в Києві. Замовлення приймаються та опрацьовуються щоденно з 8:00 до 20:00. Тобто ви можете купити усе необхідне, навіть не виходячи з дому, як вранці, так і ввечері після роботи.

Що таке даркстори?

Це не магазини в класичному їхньому розумінні. Це скоріше склади, де в правильних умовах зберігаються усі товари: продукти, товари для дому, тютюнові вироби, товари для тварин тощо – усе, що необхідно нам на повсякденній основі.

Turbo – це не лише швидка доставка, але й відповідальність за якість та свіжість продуктів. Ми співпрацюємо з перевіреними постачальниками, дотримуємось усіх умов зберігання товарів у дарксторах:

контроль температури;

відповідна вологість повітря;

перевірка терміну придатності продуктів – несвіжі товари відразу утилізуються.

Як зробити замовлення на сайті?

Оберіть потрібні товари. Складіть кошик та вкажіть усю необхідну інформацію: адресу, спосіб оплати тощо. При покупці на суму від 250 грн сервіс пропонує безкоштовну доставку. На менші чеки доставка коштуватиме 40 грн.

Окрім того, для нових клієнтів компанія пропонує особливий бонус – перша доставка на будь-яку суму абсолютно безкоштовна! Спробуйте, щоб переконатись в якості надання послуг від Turbo.

Нові даркстори на Святошині – що отримують клієнти Turbo?

Розширення зони доставки – те, над чим компанія працює на постійній основі. Сервіс зацікавлений в тому, щоб якомога більше киян отримали можливість скористатись швидкою доставкою. На сайті та в додатку сервісу можна скористатися інтерактивною картою, яка дозволить вам побачити вартість і час доставки від найближчого даркстору до вашого дому.