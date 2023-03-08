Постійний представник Швеції при ЄС Ларс Деніолсон заявив, що посли країн Європейського Союзу погодили виділити два мільярди доларів фонду, з якого фінансуються військові постачання Україні.

Про це він повідомив у Twitter.

Дана допомога свідчить про те, що європейські партнери готові і надалі підтримувати Україну та допомагати їй звільняти свої території.