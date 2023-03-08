ЄС виділить 2 млрд доларів на військову допомогу Україні [ Редагувати ]
Постійний представник Швеції при ЄС Ларс Деніолсон заявив, що посли країн Європейського Союзу погодили виділити два мільярди доларів фонду, з якого фінансуються військові постачання Україні.
Про це він повідомив у Twitter.
Дана допомога свідчить про те, що європейські партнери готові і надалі підтримувати Україну та допомагати їй звільняти свої території.
Сьогодні посли ЄС схвалили додаткові 2 мільярди євро для Європейського фонду миру.
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