ЄС підготує понад 11 тисяч українських військових до кінця березня - Боррель [ Редагувати ]
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Військова місія Євросоюзу підготує понад 11 тисяч українських військовослужбовців до кінця березня.
Про це повідомляє Жозеп Боррель.
Ще 30 тисяч військових Збройних сил України планують підготувати в рамках місії Європейського союзу до кінця року.
"Наша місія підготує понад 11 тисяч осіб до кінця березня", - сказав Боррель.
За його словами, місія Європейського союзу підготує екіпажі для танків, які будуть поставлені в Україну від країн-членів НАТО. Також він запропонував план із трьох пунктів щодо постачання снарядів Україні на 2 млрд євро.
"Мова йде про постачання з існуючих запасів, для чого я пропоную виділити з Європейського фонду світу 1 млрд євро, другий крок - спільні закупівлі боєприпасів калібру 155 мм, на що має бути виділено ще 1 млрд євро, і переведення нашої промисловості до режиму військового стану", - сказав Боррель.
Він сподівається, що його ініціативу буде затверджено на плановій спільній зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС 20 березня у Брюсселі. Також він додав, що ЄС вважає за краще, щоб озброєння проводилися в Європі, але для термінових поставок Україні закуповувати снаряди можна будь-де.
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