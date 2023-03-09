Ракетний обстріл: у Львівській області зросла кількість жертв [ Редагувати ]
У четвер, 9 березня, у Золочівському районі Львівської області кількість жертв зросла. Відомо про п'ять загиблих.
Про це повідомляється у Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.
Кількість загиблих внаслідок падіння ракети у Золочівському районі зросла до п‘яти. Під завалами виявили тіло ще одного чоловіка - 1963 року народження. Щирі співчуття рідним.
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