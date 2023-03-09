Омар Арфуш (ліворуч) разом з депутатом італійського парламенту Роберто Баньяско (Forsa Italia) та Алессандро Бертольді, директором Інституту Мілтона Фрідмана; в італійському парламенті в Римі

Під час офіційного візиту до Риму кандидат у прем'єр-міністри Лівану Омар Арфушвисоко відзначив героїзм українських жінок і звернув увагу на катастрофічне забезпечення прав жінок у Лівані.

"У цю символічну дату 8 березня, Міжнародний день прав жінок, я нагадую вам, що безліч українських жінок страждає від бомбардувань у своїй країні. Але при цьому тисячі з них щодня захищають свою батьківщину зі зброєю в руках на фронті. А ліванські жінки навіть не мають права давати громадянство своїм власним дітям!" - зокрема, зазначив Арфуш.

Цей виступ було зроблено під час міжнародної конференції "Ситуація в Лівані: майбутнє", яка була організована Інститутом Фрідмана в італійському парламенті. Головними гостями конференції стали кандидат у прем'єр-міністри Лівану Омар Арфуш та італійський депутат Роберто Баньяско(Forsa Italia).

"Італійсько-ліванські відносини беруть свій початок з часів здобуття Ліваном незалежності! І до сьогоднішнього дня Італія завжди на боці Лівану! Немає потреби ще раз нагадувати, що наші італійські солдати перебувають серед миротворців ООН у південному Лівані, а місію UNIFIL очолював італієць", - зазначив Баньяско.