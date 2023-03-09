У Золочівському районі Львівської області російська ракета впала на житлові будинки. В результаті цього загинули п'ять осіб.

Про це повідомляє в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Козицький побував на місці трагедії. За його даними, там повністю зруйновано два будинки, а один зазнав руйнувань. Також відомо про п'ять загиблих.

"Внаслідок падіння ракети майже у 20 оселях позривало дахи, вибиті вікна. Дехто з місцевих має легкі ушкодження. Постраждалих у стані середньої важкості чи важкому, на щастя, нема", - написав він.