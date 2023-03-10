Російські війська готуються до відновлення наступальних операцій у районі Вугледара Донецької області. Про це пишуть у своєму новому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

8 березня у соцмережах опублікували звернення особового складу 136-ї мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу до російського військового командування з проханням надати більше артилерійських боєприпасів, перш ніж вони замінять 155-ту морську піхотну бригаду Тихоокеанського флоту під Вугледаром і проведуть наземні атаки в цьому районі.

155-а морська піхотна бригада зазнала катастрофічних втрат під час кульмінаційного тритижневого лютневого наступу з метою захоплення Вугледара.

Аналітики переконані, що росіяни, ймовірно, проводять ротацію в 136-й мотострілецькій бригаді, щоб посилити з'єднання, сподіваючись відновити наступ під Вугледаром. При цьому експерти ISW мають сумніви, що рашистам вдасться посилити свій наступальний потенціал на цьому напрямку.

136-та мотострілецька бригада навряд чи зможе досягти тактичних успіхів під Вугледаром, яких не змогли досягти 155-та морська піхотна бригада, 40-та морська піхотна бригада та інші російські з'єднання за кілька місяців підготовки до початку наступу на цьому напрямку. Деградація інших підрозділів у цьому районі, значні втрати техніки, а також постійні проблеми з артилерією, ймовірно, не дозволять російським військам отримати значні тактичні переваги, якщо вони вирішать відновити наступальні дії в цьому районі.

У ISW вважають, що причиною відновлення наступу на Вугледар можуть бути внутрішні процеси в армії рф.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав командувачу Східного військового округу (СВО) генерал-полковнику Рустаму Мурадову взяти Вугледар за будь-яку ціну, щоб заспокоїти поширену критику Міністерства оборони щодо відсутності прогресу та значних втрат у районі Вугледара. Нещодавно Шойгу відвідав Мурадова на заході Донецької області, ймовірно, з метою оцінити можливість наступу на Вугледар, а також подальшу роль Мурадова на посаді командувача СВО.

За оцінкою ISW, Мурадову знадобляться нові резерви живої сили та техніки, щоб виконати наказ шойгу. Заміна 155-ї морської піхотної бригади на 136-у мотострілецьку не забезпечить необхідного підкріплення російських сил.

Російським військам доведеться просунутися на 24 км від нинішньої лінії фронту навколо Вугледара, щоб підтримати операції в інших частинах Донецької області, а таких темпів просування російські війська не досягали з перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну.