Swarovski повністю йде з росії [ Редагувати ]
Австрійська компанія Swarovski вирішила повністю припинити роботу в росії. Про це в інтерв'ю газеті Trend повідомив генеральний директор компанії Алексіс Назард.
Ми дійшли висновку, що не можемо підтримувати нашу заморожену діяльність [у Росії].
За словами гендиректора, вихід Swarovski з російського ринку буде "організований і здійснений відповідно до всіх законів, включаючи економічні санкції та інші торгові обмеження. Точного терміну згортання бізнесу в росії Назард не уточнив.
Як зазначає Trend, після російського вторгнення в Україну Swarovski закрила 12 магазинів у рф та припинила онлайн-продаж у країні, але повністю не пішла.
За даними сервісів "Яндекс Карти" та 2GIS, у межах Москви на 9 березня працюють 11 магазинів Swarovski.
Swarovski займається виробництвом кристалів зі скла, прикрас з них, ограновуванням синтетичних та природних дорогоцінних каменів. Компанія також виробляє оптичне обладнання та готові світильники та люстри.
Після російського вторгнення в Україну та запроваджених за цим західних санкцій багато іноземних компаній призупинили або припинили діяльність у рф.
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