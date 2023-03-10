У Києві ввели стабілізаційні відключення світла: де та за яким графіком [ Редагувати ]
У пʼятницю, 10 березня, у частині Києва ввели стабілізаційні відключення світла. Причиною цього стали пошкодження обладнання. Про це повідомляє ДТЕК.
Стабілізаційні відключення запровадили у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів.
Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
У Києві вимикають світло за графіками, з якими можна ознайомитися на сайті ДТЕК.
по темі
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що світло в Україні більше не вимикатимуть за однієї умови
У вівторок, 21 лютого, енергосистема України працює стабільно з резервом
Внаслідок ракетного удару по Києву постраждали троє людей, пошкоджено автомобілі та будівлі
У четвер, 9 березня, в Києві пролунав ще один вибух, двоє людей постраждали
У четвер, 9 березня, у столиці Україні, Києві під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух