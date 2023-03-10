План Борреля - для України. Європейський Союз розробив нову програму забезпечення України необхідними боєприпасами. У чому полягає план, коли запрацює і хто його фінансуватиме - Тетяна Логунова розкаже.

Мільярд євро - на боєприпаси для України. Європейський Союз хоче фінансово підтримати країни блоку, які готові негайно передати Україні боєприпаси. Щойно вони це зроблять, як отримають гроші з Європейського фонду миру і зможуть поповнити власні резерви. Таку пропозицію озвучив верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель на неформальному саміті міністрів оборони країн Євросоюзу в Стокгольмі. Учасники зустрічі попередньо погодилися.

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки:

Нам потрібен новий пакет підтримки через Європейський фонд миру. Він необхідний для відшкодування негайної поставки боєприпасів з національних запасів. Потрібні боєприпасами будь-якого типу. Натівського або радянського стандартів, калібром 155 міліметрів або 152 міліметри.

Ще один, вже другий мільярд євро, Боррель запропонував виділити на спільне придбання нових снарядів через Європейське оборонне агентство. Гроші теж виділять з Європейського фонду миру. Це дозволить закуповувати боєкомплекти за більш вигідними цінами і заохотить компанії з виробництва зброї збільшити виробничі потужності.

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки:

Є загальна згода щодо цієї пропозиції, але ще залишаються питання, які треба вирішити. Потрібно все детально обговорити, але всі згодні, що це треба зробити швидко. Адже у всіх нас єдина мета - якомога сильніша та швидша підтримка України.

Планується, що остаточно план Борреля узгодять уже у другій половині березня - на зустрічі міністрів закордонних справ та оборони Євросоюзу.

На неформальному саміті у Стокгольмі обговорювали не тільки план Борреля. Були й інші, більш амбітні пропозиції. Передусім, від Естонії.

Не виділяти снаряди із власних запасів, а збільшити виробництво і закуповувати боєкомплекти для України коштом Європейського фонду миру - це схема, яку запропонував офіційний Таллінн. Міністр оборони цієї країни ще напередодні зустрічі в Стокгольмі написав з цього приводу листа Жозепу Боррелю. А партнерів по Євросоюзу Естонія закликала придбати для України мільйон боєприпасів. На суму 4 мільярди євро.

Ханно Певкур, міністр оборони Естонії:

Я не хочу, щоб ми копалися у бюрократії. Я хочу, щоб ми сконцентрувалися на меті. А це - мільйон боєкомплектів для України.

Естонську пропозицію підтримав український міністр оборони. Олексій Резніков теж брав участь у роботі саміту.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Було б непогано отримувати 90 тисяч або 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць, щоб стримувати ворога і бути готовими до контрнаступу. Нам потрібен калібр 155 та 105 міліметрів, для більш легких гармат.

Артилерійські снаряди - наразі пріоритет у переліку необхідного Україні озброєння. Крім того, ЗСУ вкрай потрібні комплекси ППО, танки та бойові машини піхоти та винищувачі.