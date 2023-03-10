Агенти рф намагаються спровокувати протести проти влади Молдови - Білий дім [ Редагувати ]
Розвідка США вважає, що повстання проти лідерів Молдови намагаються спровокувати агенти Російської Федерації.
За даними представників Білого дому, розвідка США вважає, що особи, пов’язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові, щоб спробувати розпалити сфабриковане повстання проти молдовського уряду, з кінцевою метою побачити там більш проросійську адміністрацію.
За даними видання, США вважають, що Росія працює над послабленням уряду Молдови, яка своєю чергою прагне тісніших зв’язків з Європейським Союзом.
Крім того, США також бачать ознаки того, що пов’язані з російським урядом актори можуть проводити навчання антиурядових демонстрантів у Молдові. Останніми тижнями Кишинів сколихнули антиурядові протести, в основному організовані дружньою до Росії партією Шор Молдови.
На цей час, за словами американських чиновників, адміністрація Байдена не бачить безпосередньої військової загрози для Молдови. Але США уважно стежать за діяльністю Росії в Молдові, побоюючись постійних зусиль Росії дестабілізувати Європу.
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