Привітальні написи на снарядах - за донат для ЗСУ. У Черкасах волонтери створили сайт, де пропонують іноземцям передати "привіт" путіну або написати будь-що інше за певну суму на підтримку нашої армії. На сайті волонтерам вдалось зібрати майже півтора мільйони доларів. За і гроші купували і автівки, і безпілотники, і різну необхідну нашим військовим електроніку. Більше про цю ініціативу подивіться у сюжеті.

Волонтерка Іванна Дубова показує, як відбувається збір усього необхідного для наших артилеристів: тут, зокрема, будівельні матеріали та інструменти. Але потреб багато, і це чималі суми. Волонтери, щоб заробити, вирішили креативити - у телеграм-каналі пропонували іноземцям щось написати на снарядах за донат.

Іванна Дубова, волонтерка:

30 доларів це коштувало на той час і потихеньку, почали збирати з 80-го калібру, почали рости потреби, ми почали більше знаходити артилеристів, які захотіли б з нами співпрацювати, вони самі почали нас знаходити. Створюємо сайт потужний, де в нас багато замовлень, де різні калібри, від 200 доларів до 20 тисяч доларів.

Антон - автор ідеї та розробник сайту. За ось таке відео пострілу іменним снарядом іноземці готові платити по тисячі доларів. На вибір для написів пропонують різні види озброєння.

Можна підписати кришку ракети "Хімарс", вона герметична, тому саму ракету не вийде підписати, але навіть на кришку скидують, десь було 15 замовлень.

Замовляють і жартівливі написи чи малюнки, і навіть привітання. Найперше популярності сайт здобув серед американців, далі про нього дізнались і в інших куточках світу.

Антон Соколенко, волонтер:

Потім він став популярним у фінів. А фіни там воювали з руснею, і фіни почали надсилати там за моїх батьків чи родичів, чи за таке-то місто, яке росія зруйнувала, дуже різні написи.

До втілення побажань замовників організатори ставляться відповідально.

Антон Соколенко, волонтер:

Потрібно слідкувати за написами, бо солдат бува навіть англійської не знає, а коли там треба напис фінською чи китайською, то вони путаються і роблять помилки, потрібно відслідковувати, шоб не було помилок, бо не хочеться за 200 доларів надіслати людині фотку з помилкою.

За майже рік на сайті вдалося назбирати донатів на майже півтора мільйона доларів. Половину коштів волонтери витрачають на підрозділи артилеристів, які й виконують замовлення із написами, решта грошей йде на закриття потреб інших підрозділів на передовій. Це і автівки, і безпілотники, й інша необхідна бійцям електроніка. А спочатку, пригадують волонтери, навіть не вірили, що цей проект стане таким популярним.

Іванна Дубова, волонтерка:

Ми не вірили, шо таке дісйно можна, що це законно, а з другого боку - військові відписали, ми отримали фотку, за це отримали гроші, а гроші відправили на ЗСУ, чому це не законно? Ми знайшли як заробити, а не назбирати з українців, я думаю це супер.

За час роботи на сайт вже було кілька хакерських атак, та волонтери не припиняють приймати замовлення на написи. І чекають надходження нових видів озброєння на фронт, щоб розширити асортимент снарядів.