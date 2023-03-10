кдб білорусі вже відзвітувало про спецоперацію із затримання, начебто, одного з учасників "підриву" літака.

Кремлівський диктатор путін все ще намагається втягнути Білорусь у відкриту війну проти України. Наша військова розвідка попередила: росіяни готують масштабну провокацію в Білорусі з людськими жертвами. Щоправда, лукашенко і раніше сипав погрозами: дорікав Володимиру Зеленському через атаку на військовий аеродром "Мачулищі". І заявляв, що виклик кинуто.

Ось тільки Мінськ наважився визнати пошкодження російського літака аж за тиждень після вибухів на летовищі. І навіть організатора, начебто затримали. Хто він? І де на цьому тижні ще "бавовнило"? Розкаже Даніїл Снісар.

Тотальні обшуки, зачистки населених пунктів та допити власників звичайних дронів. Так цей тиждень розпочався для жителів Білорусі. У районі аеродрому "Мачулищі" білоруські силовики шукали причетних до диверсії 26 лютого, коли на авіабазі було пошкоджено російський радіолокаційний літак А-50У. Тоді відповідальність за інцидент взяла на себе організація BYPOL -з колишніх міліціонерів, які не підтримують режим лукашенка.

олександр лукашенко, самопроголошений президент Білорусі:

Ну что ж, вызов брошен. Если они рассчитывают, я ведь знаю, что они нас хотят втянуть в войну, по команде американцев. И если вы думаете, что вы бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет по всей Европе - вы заблуждаетесь.

Це перша офіційна заява лукашенка, щодо вибухів у Мачулищах від сьомого березня - до цього Мінськ усіляко заперечував сам факт "нападу" на аеродром. Як і пошкодження російського літака. Зараз, до речі, А-50 - на ремонті у Таганрозі, як і стверджували білоруські партизани.

Олександр Азаров, керівник організації BYPOL:

Кроме того, от наших источников поступила информация, что ремонт обшивки только займет порядка 6 месяцев, не говоря уже об оборудовании.

кдб білорусі вже відзвітувало про спецоперацію із затримання, начебто, одного з учасників "підриву" літака. І навіть відео оприлюднили. Тут і маски-шоу, і миттєве зізнання - все в найкращих традиціях пропаганди.

Олександр Азаров, керівник організації BYPOL:

Силовики заходят свободно, вальготно. Зная, чо там находится террорист и возможно, вооруженный терорист. А они - дверь открыта, заходи - не хочу. Он сидит себе спокойно. Видит их, ложится на пол. Вообщем, видео 100 процентов - постановочное.

- Гражданство? - Украина. - Как вы здесь оказались? - По российскому паспорту проехал в россию. Оттуда уже сюда.

Громадянство - українське. Паспорт - російський. Схоже, в Мінську забули узгодити деталі зізнання. Спершу пропагандистські ЗМІ писали про затримання саме українця.

А лукашенко згодом заявив: спіймали таки росіянина.

олександр лукашенко, самопроголошений президент Білорусі:

Начало всему было положено то ли 8 месяцев, то ли полгода назад - нам еще предстоит выяснить. Место событий - Киев, Служба Безопасности Украины, руководство ЦРУ, то ли за спиной, то ли с боку. Это, действительно что то было невероятное. Были задействованы самые высокие технологии.

Високі технології - це про звичайні коптери. На закиди білоруського диктатора відразу відреагували в Офісі президента.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента:

Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт - це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії - коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-коригувальнику А-50 - антитерористичний акт, здійснений, до речі, білоруськими партизанами.

В українському МЗС заяви лукашенка коментують однозначно.

Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі". Очевидно, що це є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії.

У ерефії теж неспокійно - бавовнить то там, то тут. Так, знову "нічого не відбулося" у Підмосковʼї.

Цього разу масштабна пожежа спалахнула на Московському коксогазовому заводі у місті Видне - за якісь кілометри від столиці росії. До речі, це підприємство - у санкційному списку України. Як стверджують свідки - пожежі передував потужний вибух.

У МНС області - обмежилися лише короткою заявою про ліквідацію пожежі. Ймовірні причини інциденту вирішили не озвучувати. Інша історія - у Бєлгороді. Там працювала ППО.

А місцеві чиновники одразу заявили не про одну чи дві, а одразу про кілька збитих ракет!

В Новооскольском городском округе система противовоздушной обороны - наши расчеты ЗРК сбили три ракеты.

Гучно було напередодні і в Бєлгородській області. В місті Шебекіному лунало багато вибухів. Містян закликали спуститись в укриття. І, звісно, звинуватили в обстрілах Україну. Як доказ - показали, так би мовити, свідка. З чимось, що мало б переконати глядачів.

Посмотрите, что прилетает! Сегодня со стороны Украины прилетело! На головы наших детей. Ну каждый день! Ну невыносимо. Вы посмотрите!

От тільки запчастина - зовсім неушкоджена! Іще нюанс - вона не від ракети, чи снаряду. Це частина автоматичної коробки передач в автівці. На тимчасово-окупованих територіях цього тижня теж розпочалася бавовняна весна!

7 березня вибухи лунали у Севастополі - у районі аеропорту Бельбек, де окупанти дислокують свої літаки та військову техніку. Звісно ж, посіпаки Кремля цю новину спростували.

Непереливки загарбникам було у Бердянську. Як і в тимчасово-окупованому Енергодарі. Цього разу внаслідок "хлапка" пожежа охопила площу у 4 гектари.

А на Таврійському напрямку вдалося знищити склад з боєприпасами окупантів на тимчасово-окупованій території Херсонщини.

Це вже - робота наших захисників - Артилеристів 406-ї бригади ЗСУ у зв'язці з нацгвардійцями зі спецзагону "Омега". А ще хвиля повітряних тривог вчора знову прокотилася регіонами росії.

Навіть у Москві - повідомлення про небезпеку пролунали на федеральних каналах телебачення та радіо.

Внимание! Объявлена воздушная тревога!

Це був хакерський злом. І він своє завдання виконав - посіяв паніку серед тих, хто радіє, коли російські ракети летять на українські міста.