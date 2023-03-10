"У нас достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут" - Подоляк [ Редагувати ]
В України та Збройних сил достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Le Figaro.
"Сьогодні у нас ще достатньо ресурсів, щоб утриматися там. Ми також можемо проводити невеликі контрнаступи в околицях. Але тактичні зміни мають відбутися", - заявив він.
За словами Подоляка, рішення українських командирів залишитися в Бахмуті ґрунтується на наявних ресурсах, їхньому доправленні, ризиках для військових і стратегічній важливості утримуваної мети.
"На уявлення про реальність Бахмута впливає і ставлення до нього ЗМІ: за даними російських ЗМІ, місто вже взято", - додав він.
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