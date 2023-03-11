У Маріуполі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У суботу, 11 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали два вибухи. Про це повідомляється у Telegram-каналі міської ради Маріуполя.
Один з них районі аеропорту, а інший - в районі Агробази.
Жителі окупованого міста повідомляють про два прильоти - в районі аеропорту та Агробази. Ймовірне попадання у місце розташування окупантів. Інформація уточнюється.
Як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, один зі стовпів диму - наслідок вибуху газового балона.
Однак через "бавовну" в аеропорту окупанти спробували вкинути про "прильот" на 23-м. Потім швидко перевзулись, що "побутова пожежа". Точно відомо про пожежу в приватному будинку, ніяких багатоповерхівок.
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