У суботу, 11 березня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали два вибухи. Про це повідомляється у Telegram-каналі міської ради Маріуполя.

Один з них районі аеропорту, а інший - в районі Агробази.

Жителі окупованого міста повідомляють про два прильоти - в районі аеропорту та Агробази. Ймовірне попадання у місце розташування окупантів. Інформація уточнюється.

Як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, один зі стовпів диму - наслідок вибуху газового балона.