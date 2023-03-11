Виверження вулкана Мерапі відбулося на індонезійському острові Ява, внаслідок чого потоки лави розтеклися на відстань 1,5 км від кратера.

За даними місцевих ЗМІ, вулкан почала вивергатися близько опівдня. Він викидає хмари попелу, гарячого повітря та газу, а потоки розпеченої лави стікають схилами вулкана.

Рівень небезпеки підвищений до третього із чотирьох рівнів за прийнятою в Індонезії класифікацією вивержень.

Мешканцям прилеглих районів заборонено наближатися до Мерапі на відстань менше ніж 7 км. Про постраждалих та руйнування не повідомляється.

На території Індонезії знаходяться майже 130 вулканів. Мерапі висотою 2 910 метрів вважається одним з найактивніших і найбільших. У 2010 році внаслідок його виверження загинуло понад 350 людей, а майже 280 тисяч були евакуйовані.

Вулкан Мерапі отримав назву "вулкан Судного дня", оскільки вчені вважають, що його виверження в повну силу може призвести до вулканічної зими та колапсу світової економіки.