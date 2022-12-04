На острові Ява в Індонезії розпочалося виверження вулкана Семеру. Про це повідомляє Reuters із посиланням на екстрені служби Індонезії.

Вулкан викинув у повітря стовп диму заввишки 1,5 км. Влада Індонезії випустила попередження про максимальний рівень небезпеки на острові. Почалася евакуація жителів, які мешкають поблизу вулкана в провінції Східна Ява.

Влада Індонезії попросила місцевих жителів не перебувати в радіусі 5 км від центру виверження, а також не підходити до річок ближче, ніж на 500 метрів через можливі потоки лави. Режим небезпеки на острові через виверження підвищили до третього, передостаннього рівня.

Останнє виверження вулкана Семеру було у грудні 2021 року. Тоді евакуювали 10 тис. осіб, загинули 57 людей.

В Індонезії знаходяться 142 вулкани. У цій країні поблизу вулканів (близько 10 км) мешкає 8,6 млн осіб.

Виверження вулкана Семеру

Індонезія знаходиться на так званому "Вогняному кільці" - смузі вулканів і тектонічних розломів завдовжки 40 тис. км. Через це там регулярно відбуваються не лише виверження вулканів, а й землетруси.

21 листопада в Західній Яві в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,6 бала, жертвами якого стали 321 особа.

Виверження вулкана Семеру