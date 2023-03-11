У Польщі скасували спрощені умови для некомерційного переміщення домашніх тварин з території України.

Про це повідомляється в Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Як повідомляється, відповідно до офіційної інформації компетентного органу Республіки Польща, спрощені умови перевезення тварин скасовуються з 27 березня 2023 року.

Відтепер умови переміщення відповідатимуть загальним критеріям законодавства Європейського Союзу враховуючи особливості визначені Регламентом (ЄС) № 576/2013, серед яких:

Тварина має бути ідентифікована за допомогою мікрочіпа (транспондера) або чіткого для прочитання татуювання, нанесеного до 03.07.2011 року.

Тварина повинна мати дійсне щеплення проти сказу (дата вакцинації не повинна передувати даті нанесення транспондера чи татуювання або даті зчитування транспондера чи татуювання, зазначених у відповідному розділі ідентифікаційного документа; ревакцинація повинна вважатися первинною вакцинацією, якщо вона не була проведена протягом терміну дії попередньої вакцинації).

Має бути проведено поточне серологічне дослідження на визначення титру антитіл до сказу (рівень нейтралізуючих антитіл до вірусу сказу в сироватці крові, що дорівнює або перевищує 0,5 МО/мл).

Тварина повинна мати погоджену форму Сертифікату здоров’я тварин для некомерційного переміщення до держав-членів ЄС.

Також зазначено, що тимчасово до окремого скасування, за умов наявності відповідного результату дослідження не вимагатиметься період очікування три місяці з моменту забору крові для проведення серологічного дослідження на визначення титру антитіл до сказу до дати некомерційного переміщення.