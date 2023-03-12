У Харкові зупинили метро через проблеми зі світлом [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Сьогодні зранку у Харкові зупинили рух метрополітену. За попередніми даними, причиною цього стали проблеми зі світлом.
Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.
"Шановні пасажири! Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.
Речник метрополітену Олексій Бітнер у коментарі "Суспільному" повідомив, що підземка зупинилася через ситуацію зі світлом у Харкові.
Зазначимо, що у Харкові метро не працювало з 9 березня, коли Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.
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