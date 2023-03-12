Росіяни в Білорусі провели ротацію військ - Наєв (відео) [ Редагувати ]
Загроза наступу військ з північного напрямку залишається низькою, але на полігонах Білорусі підготовлені наметові містечка для прийому додаткових сил. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Загроза з північного напрямку - низька. На території Білорусі дійсно перебувають російські війська. Однак українські прикордонники і військовослужбовці ЗС України контролюють ситуацію і стежать за переміщенням ворога.
Наєв заявив, що нещодавно в Білорусі була проведена ротація російських військ, частина з них була виведена з території Республіки.
Наразі є інформація про те, що на території Білорусі залишилися на чотирьох полігонах наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили.
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ зазначив, що ситуація на північному напрямку стабільна та контрольована.
по темі
Наприкінці минулого року в Північній операційній зоні розпочато застосування мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. За цей час дані підрозділи зарекомендували себе досить добре. Ними вже знищено десятки повітряних цілей
На Волинському, Рівненському, Житомирському, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках змін у чисельності та місцезнаходженні ворожих сил станом на сьогодні, 24 лютого, не відбулося. Про це повідомив Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв
Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв звернувся до особового складу з подякою за подвиги на фронті
22-річний французький доброволець Андреас Галлоцці загинув у боях під Сватовим 16 лютого. Мати загиблого повідомила, що її син вирішив вирушити в Україну одразу після початку бойових дій. Його тіло доставлять до Франції найближчими днями
Мінськ наважився визнати пошкодження російського літака аж за тиждень після вибухів на летовищі. І навіть організатора, начебто затримали. Хто він? І де на цьому тижні ще "бавовнило"? Розкаже Даніїл Снісар.