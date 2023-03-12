Загроза наступу військ з північного напрямку залишається низькою, але на полігонах Білорусі підготовлені наметові містечка для прийому додаткових сил. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Загроза з північного напрямку - низька. На території Білорусі дійсно перебувають російські війська. Однак українські прикордонники і військовослужбовці ЗС України контролюють ситуацію і стежать за переміщенням ворога.

Наєв заявив, що нещодавно в Білорусі була проведена ротація російських військ, частина з них була виведена з території Республіки.

Наразі є інформація про те, що на території Білорусі залишилися на чотирьох полігонах наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ зазначив, що ситуація на північному напрямку стабільна та контрольована.