Як зводити фортифікаційні споруди та облаштовувати їх селянам підказують військові інженери.

Кордон з Білоруссю, від Волині до Чернігівщини, не припиняють укріплювати. І зводити фортифікаційні споруди силам оборони допомагають жителі територіальних громад. Люди риють окопи і облаштовують бліндажі. Як - бачили наші кореспонденти.

Віктор разом із односельчанами вже кілька днів працює над укріпленням окопів, які зможуть використовувати сили оборони.

Віктор Луць, місцевий житель:

Допомагати треба армії і солдатам тим, що на фронті і тут треба допомагати теж. Головне - аби бажання було, думаю, не важко. Потримати лопату і молотка. Там тяжче на передовій.

Вранці земля замерзла, тож справа просувається нешвидко.

Головне у цій роботі, жартують чоловіки - розуміти, для чого потрібні молоток, сокира та лопата.

Микола, місцевий житель:

Щоб молотком по пальцеві не попав - це навики треба. І щоб лопату міг в руках тримати. І все. Тут всі роботи, аби тільки не стояв. Вже майка приліпає. Треба дошки принести, стовби, протесати, щоб залізла дошка туди - тут всі різноробочі, спеціальності нема конкретної.

Усі, хто тут працює - волонтери. У час війни, кажуть чоловіки, намагаються допомогати військовим.

Микола, місцевий житель:

Це дуже важливо, це напрямок з Білорусі.

На заклик селищної ради допомогти відгукнулися десятеро добровольців.

Все робити: дошки закладати, копати. Що підходить - те треба робити. Тут все спільне, хто що схопив - тим і робить.

Із технікою та будівельними матеріалами допомагають місцеві жителі та підприємці. Купувати для бліндажів деревину, кажуть у селищній раді, дорого, тож шукають вихід із ситуації.

Михайло Кухарчук, заступник селищного голови:

Були сильні снігопади, поламано багато дерев і ті дерева ми ріжемо, використовуємо для будівництва бліндажів. На облаштування даних бліндажів громада не витратила ще ні копійки. Все заготовляємо своїми силами, працюємо зі своїми людьми.

Як зводити фортифікаційні споруди та облаштовувати їх селянам підказують військові інженери. На цьому місці буде взводно-опорний пункт, поруч розташують блок-пост.

Павло, військовослужбовець 100-ї Волинської бригади ТРО:

Як правильно підібрати кут, як правильно побудувати бійницю, що потрібно для бліндажа - ці всі моменти, так, ми керуємо, ми допомагаємо. Має бути і місце для захисту особового складу, і місце для ведення, не дай Бог, якщо прийдеться, вогню і укриття, і місце для огляду транспортних засобів. Так само має бути цей периметр огороджений.

Оборонні споруди будують також інші громади на Волині, на напрямках, де потенційно можуть наступати ворожі війська з боку Білорусі. На цій ділянці селяни вже облаштували 300 метрів укріплень, усе огородять та замаскують.