Кремль і далі отримує прибутки, з яких фінансує війну в Україні. Так, лише від експорту ядерного палива до російського бюджету надійшов понад мільярд доларів. Про це пише видання The New York Times із посиланням на звіт Королівського Інституту оборонних досліджень.

Київ укотре говорить про необхідність запровадження санкцій проти російської атомної енергетики. Втім, на заваді стоять щонайменше три країни - Угорщина, Болгарія та Франція. Про таке пишуть польські ЗМІ. Саме Польща разом з країнами Балтії вимагала включити атомні санкції в 10-й пакет, ухвалений два тижні тому.

Які ж перспективи, що обмеження додадуть до наступного, 11 пакету, дізнавалася Олена Абрамович.

Російський атом - далеко не мирний. На цьому місяцями наголошує українська влада, вимагаючи від ЄС запровадити санкції проти атомної енергетики рф. Приклади того, що "Росатом" займається не лише енергетикою, а і закуповує складові для російських танків та ракет наводила й українська розвідка, і журналісти-розслідувачі.

Павло Лузін, незалежний російський військовий аналітик, сказав The Post, що "Росатом" розробив довгострокову стратегію постачання для російської збройової промисловості. Міноборони росії також в офіційних заявах говорило про тривалу співпрацю з державним ядерним конгломератом у галузі "неядерної" зброї.

Стаття газети Washington Post з низкою прикладів зловживань від "Росатому" вийшла ще наприкінці січня - за місяць до ухвалення Євросоюзом 10-го пакета санкцій проти рф. Тим не менше, "Росатом" до нього не потрапив. Чому - днями написали польські ЗМІ. Саме Польща разом з країнами Балтії ініціювала ці санкції. Тож польські посадовці анонімно дали знати журналістам - на кому лежить відповідальність.

Найбільшим адвокатом співпраці у сфері атомної енергетики з "Росатомом" є Франція. Найголоснішою є Угорщина, яка посилається на національну безпеку, щойно заходить мова про можливі санкції проти "Росатому". Болгарія також заявляє, що побоюється за безпеку постачання, - повідомило одне з джерел в ЄС.

Отож проти виступили Франція, Угорщина і Болгарія. Усі три країни мають спільні з росією проєкти з будівництва нових або обслуговування раніше зведених "Росатомом" станцій. І якщо за великого бажання від нових проєктів відмовитися можна, як це нещодавно зробила Фінляндія, то перевести старі на інше ядерне паливо складно.

Роланд Фроденштайн, віцепрезидент аналітичного центру Globsec:

Якщо у вас певний тип реактора, ви не можете просто взяти замінити пальне на будь-яке інше. Ви змушені купувати його у країни, яка побудувала ці реактори. Наприклад, у випадку Угорщини - станція у місті Пакша - це росія, "Росатом".

"Росатом" контролює близько третину світового ринку збагачення урану та 17 відсотків ринку реакторного палива. Загалом 20% електростанцій у всьому світі спроєктовані росією. І зараз "Росатом" будує чимало нових. Проте, попри неготовність схвалити санкції вже зараз, країни ЄС готуються поступово позбутися і цієї залежності. Болгарія та Чехія планують перехід на пальне від японо-американської корпорації, це, щоправда, може зайняти роки. А Німеччина уже заборонила своїй компанії "Сіменс" співпрацювати з "Росатомом", що ставить під питання завершення низки проєктів.

Роланд Фроденштайн, віцепрезидент аналітичного центру Globsec:

Мені здається, Литва також зараз розробляє альтернативний шлях вдарити по росії у галузі ядерної енергетики, але поки що деталі невідомі.

Продовжує тиснути на захід у питанні ядерних санкцій і українська влада. Одразу після ухвалення 10-го пакета президент Зеленський ще раз нагадав, Київ досі чекає від Брюсселя блокування "Росатому".

Володимир Зеленський, президент України:

Наші дипломати і вся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні і, зокрема, європейські санкції на російську атомну галузь. Включаючи "Росатом" і всіх, хто причетний до ракетної програми та ядерного шантажу терористичної держави. Ми вже маємо відповідні кроки з боку наших партнерів: США та Великої Британії. І ми очікуємо відповідних кроків і від Європейського Союзу.

Коли саме Брюссель візьметься за 11-й пакет - тут поки що не кажуть, але запевняють - наступні санкції будуть. І Єврокомісія та країни-члени постійно шукають способи ще більше притиснути російську воєнну машину.