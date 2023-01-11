Швейцарія забороняє Іспанії надавати зброю свого виробництва Україні [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Швейцарія не дає добро на певні військові поставки для України, які потребують схвалення країни-виробника, щоб мати можливість реекспортувати.
Виступаючи перед іспанськими послами, що зібралися в Мадриді, глава Міноборони заявила про направлення військової допомоги Україні та запевнила, що Іспанія продовжить це робити й у майбутньому, підтримуючи законну оборону нашої країни проти "несправедливої, незаконної і жорстокої" повномасштабної військової агресії Росії.
Також глава оборонного відомства Іспанії прокоментувала блокування Швейцарією передачі України військових матеріалів свого виробництва.
"Ми розуміємо, поважаємо та приймаємо нейтралітет, але для матеріалу нам потрібен певний дозвіл від Швейцарії, який вона нам поки не надає", - заявила вона, додавши, що міністерство оборони звернеться до посольства країни з проханням про допомогу в отриманні такого дозволу.
Роблес нагадала, що Іспанія почала допомагати Україні з початку широкомасштабного вторгнення РФ одинадцять місяців тому і продовжуватиме це робити, до чого додається прийом біженців, лікування поранених та навчання військовослужбовців.
Крім того, міністерка відзначила військове посилення місій НАТО зі стримування на східному фланзі Альянсу та прихильність до Іспанії колективної оборони.
"Будь-який мінімальний напад на країну НАТО активує статтю 5 і країни діятимуть на захист миру", - підтвердила Роблес.
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