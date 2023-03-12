У німецькому місті Франкфурт-на-Майні охоронець готелю побив українського військовослужбовця, який приїхав до Німеччини на реабілітацію.

Відповідний допис з’явився у місцевій Facebook-спільноті "Українці у Франкфурті-на-Майні".

Інцидент стався в готелі Roomers. Охоронець готелю чеченського походження жорстоко побив українського військовослужбовця, який приїхав на реабілітацію. Зазначається, що бійка сталася після того, як боєць зайшов до приміщення у військовій формі.

Український військовослужбовець після інциденту був госпіталізований до лікарні із серйозними травмами.

Генеральний консул України у Франкфурті Вадим Костюк у коментарі виданню "Новинарня" підтвердив, що такий інцидент справді відбувся.

За словами дипломата, що консульство надасть потерпілому необхідну юридичну та іншу допомогу. Військовослужбовця госпіталізували із поламаною щелепою та струсом мозку. Костюк зазначив, що наразі постраждалий потребує операції.

"За нашою інформацією, у п’ятницю увечері наш військовий зайшов в уніформі у бар готелю після відвідання. Після кількох зауважень з боку персоналу та охорони готелю щодо невідповідності його дрескоду, відбулася мовна перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони (представник народів Кавказу) вивести нашого бійця. Внаслідок бійки у нашого громадянина – перелом щелепи та струс мозку. Поліцією зафіксований цей факт", - додав дипломат у коментарі журналістам.

Операція запланована на вівторок. Наразі консульство намагається отримати записи з камер відеоспостереження. Костюк нагадав, що у Німеччині законодавство дозволяє носити військову форму поза службою, але необхідно отримати додатковий дозвіл.