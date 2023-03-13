У понеділок, 13 березня, через обстріл населеного пункту Куцурубської громади загинули двоє людей, троє отримали поранення, в тому числі дитина. Про це повідомляється у Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

В наслідок ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н.

Також, за його словами, дитину 7 років забрала швидка. Крім того, двоє людей отримали поранення.

Як зазначають в ДСНС України Миколаївської області, сьогодні зранку росіяни підступно обстріляли с. Солончаки Куцурубської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області.