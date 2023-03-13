Обстріл Миколаївського району: кількість загиблих зросла [ Редагувати ]
У понеділок, 13 березня, через обстріл населеного пункту Куцурубської громади загинули двоє людей, троє отримали поранення, в тому числі дитина. Про це повідомляється у Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
В наслідок ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 р.н.
Також, за його словами, дитину 7 років забрала швидка. Крім того, двоє людей отримали поранення.
Як зазначають в ДСНС України Миколаївської області, сьогодні зранку росіяни підступно обстріляли с. Солончаки Куцурубської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області.
Боєприпаси та їх уламки влучили в приватний житловий будинок, повністю зруйнувавши його. Рятувальники 22 державної пожежно-рятувальної частини з-під завалів дістали тіла загиблих чоловіка та жінки.
по темі
У неділю, 12 березня, в Херсоні пролунали звуки вибухів
У суботу, 11 березня, окупанти обстріляли Херсон, загинули щонайменше троє людей
У четвер, 9 березня, під час ракетної атаки на Україну росія застосувала різні типи ракет, у том числі шість ракет "Кинжал"
У четвер зранку, 9 березня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву
Внаслідок ракетного удару по Києву постраждали троє людей, пошкоджено автомобілі та будівлі