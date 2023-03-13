Голова КНР Сі Цзіньпін має намір провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Онлайн-переговори Сі Цзіньпіна з Зеленським відбудуться після візиту китайського лідера до Москви. У російській столиці Сі Цзіньпін має намір зустрітися з президентом рф володимиром путіним. Раніше у Кремлі відмовилися коментувати інформацію Reuters щодо приїзду глави КНР.

Обидві зустрічі відображають прагнення Пекіна відігравати активнішу роль у посередництві для припинення війни в Україні, зазначає джерело WSJ.

10 березня депутати Всекитайських зборів народних представників переобрали Сі Цзіньпіна головою КНР. Раніше Китай представив власний сценарій мирного врегулювання війни в Україні. Він не містив вимог виведення російських військ, але включав припинення вогню та відмову від односторонніх санкцій.

Україна та країни Заходу відкинули цей сценарій. На думку президента США Джо Байдена, китайський план є вигідним лише Москві.