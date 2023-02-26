Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні. При цьому він привітав позицію Пекіна щодо недопущення застосування ядерної зброї.

За його словами, у документі немає чіткої позиції щодо виведення російських військ з території України.

"На мій погляд, немає чіткої лінії, яка б говорила: російські війська також мають бути виведені", - сказав Шольц.

Він наголосив, що "ніякого диктованого миру по-російськи бути не може".