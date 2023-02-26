Шольц розкритикував "мирний план" Китаю, попри позицію щодо ядерної зброї [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні. При цьому він привітав позицію Пекіна щодо недопущення застосування ядерної зброї.
За його словами, у документі немає чіткої позиції щодо виведення російських військ з території України.
"На мій погляд, немає чіткої лінії, яка б говорила: російські війська також мають бути виведені", - сказав Шольц.
Він наголосив, що "ніякого диктованого миру по-російськи бути не може".
по темі
Українські сили протиповітряної оборони минулої доби знищили три російські безпілотники
Китай заблокував ухвалення підсумкової заяви саміту міністрів фінансів країн Великої двадцятки через те, що в ній засуджувалась агресія росії проти України
Українські бійці продовжують завдавати удари по позиціях окупантів та знищили радіолокаційну станцію рф
Російські окупанти вдарили ракетою по житловій забудові Краматорську
Станом на сьогодні під російською окупацією перебувають майже 2 тисячі населених пунктів України. Щодня ворог намагається збільшити це число