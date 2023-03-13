Американські чиновники закликали лідера Китаю Сі Цзіньпіна організувати переговори з президентом України Володимиром Зеленським. США розраховують, що така розмова відбудеться, але поки що вона не запланована.

Про це повідомляє радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

"Що стосується повідомлення про те, що президент Сі може зателефонувати президенту Зеленському. Ми закликали президента Сі зв'язатися з президентом Зеленським, тому що ми вважаємо, що КНР і сам президент Сі повинні почути безпосередньо українську, а не лише російську думку щодо цього питання (війни - ред.)", - заявив Салліван.

За його словами, Вашингтон звертався до Пекіна з проханням про такі переговори у приватному та публічному форматі.