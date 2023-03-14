У столиці сьогодні, 14 березня вимикатимуть світло в деяких районах згідно зі стабілізаційними графіками. Це стосується й Київської області.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

За даними ДТЕК, у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.

Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області.

В ДТЕК пояснюють, що через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, їх можна переглянути за посиланнями: Київ та Київська область.