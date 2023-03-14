Великдень 2023: чи будуть довгі вихідні [ Редагувати ]
Найбільше православне свято Великдень цьогоріч припадає на квітень. Згідно з різницею в обрахунках, католики святкуватимуть його 9 квітня, православні ж – 16 квітня.
Дата Великодня перехідна, вона рахується від дати першого повного місяця після дня весняного рівнодення і починається Великим постом, який триває сім тижнів.
Це - один з найдовших постів, під час якого віряни повністю відмовляються від продуктів тваринного походження.
Цього року Великий піст триватиме від 27 лютого до 15 квітня. Зазвичай дати Великодня католиків і православних різняться на тиждень-два, а усе через те, православна Церква святкує всі свята за юліанським календарем, у той час як католики – за григоріанським.
Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, наступний після Великодня понеділок має бути вихідним днем. Проте 19 лютого в країні продовжили воєнний стан до 18 травня. Тому відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" чинність згаданої вище статті 73 КЗпП скасовується. Тобто вихідного в понеділок 17 квітня не буде.
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