Зернова угода: Київ та москва не зійшлись у термінах продовження домовленостей [ Редагувати ]
У вівторок, 14 березня, стало відомо про те, що Україна та росія розійшлися у думках щодо термінів продовження зернової угоди. Про це повідомляє Reuters.
москва хоче продовжити її на 60 днів, а Україна наполягає на тому, що 120 днів - це мінімально допустимий час.
Високопоставлений представник українського уряду заявив агентству, що Київ дотримуватиметься умов підписаної торік угоди, яка передбачає продовження не менш ніж на 120 днів.
Ми суворо дотримуватимемося угоди.
Заступник міністра закордонних справ росії Олександр Грушко заявив, що угоду буде продовжено на 60 днів. російське джерело також повідомило, що продовження на 60 днів означає, що після закінчення 60 днів одна зі сторін може порушити питання про розірвання угоди.
Україна, однак, зазначила, що у липневій угоді чітко зазначено, що продовження можливе як мінімум на 120 днів, і до початкової угоди слід внести поправки, якщо сторони хочуть скоротити терміни.
росіяни зрозуміли, що 60 днів юридично неможливо, тож вони намагаються знайти вихід.
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