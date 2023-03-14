Не планували, війна посприяла. Україна - у трійці найбільших імпортерів зброї у світі. Поступаємося лише Катару та Індії. Такі дані оприлюднив Стокгольмський інститут дослідження миру. Тетяна Логунова про нарощення збройного потенціалу - далі.

На світовому ринку озброєнь - нова тенденція. Активно озброюється Європа - і робить це через війну росії проти України. За даними експертів Стокгольмського інституту дослідження миру, протягом останніх п'яти років європейські країни збільшили обсяги закупівлі зброї майже вдвічі.

Пітер Веземанн, старший дослідник Стокгольмського інституту дослідження миру:

Ця тенденція пов'язана з тим, що після російського вторгнення в Україну в 2014 році європейські держави ухвалили рішення посилити свій військовий потенціал. Ми бачимо, що вже після анексії Криму вони вирішили збільшити закупівлю основного озброєння. І, звісно, у 2022 році цей процес тільки прискорився, Європа хоче якомога швидше мати більше зброї.

Європейські держави намагаються поповнити власні резерви і придбати зброю для допомоги Україні. Їх цікавить майже усе - від підводних човнів до радарів.

Пітер Веземанн, старший дослідник Стокгольмського інституту дослідження миру:

Європейські держави або вже замовили, або планують це зробити, різні типи озброєнь, починаючи від підводних човнів і закінчуючи бойовими літаками, від безпілотників до протитанкових ракет, від гвинтівок до радарів. Розглядається усе, тому що ідея полягає в зміцненні військового потенціалу в усьому спектрі доступних військових технологій.

Сенсацією цьогорічного звіту став рейтинг імпортерів зброї. Третє місце в ньому посіла Україна, перед нами тільки Індія та Катар. Причина – очевидна: військова допомога від США та Європи після повномасштабного нападу росії. Торік зброю Україні постачали 29 держав. Найбільше наша держава отримала від Сполучених Штатів, Польщі, Німеччини, Великої Британії та Чехії. Вони передали артилерійські установки, протитанкові ракети, бронемашини, танки і комплекси протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню.

Пітер Веземанн, старший дослідник Стокгольмського інституту дослідження миру:

До 2022 року, незважаючи на ситуацію, Україна була незначним одержувачем зброї. Нині ж ми бачимо, що вона отримала багато зброї від низки європейських держав і США, ставши великим імпортером озброєнь.

Щодо експортерів - тут без змін. У рейтингу лідирують Сполучені Штати - за ними 40 відсотків ринку. На другому місці - росія, яка утім суттєво скоротила експорт озброєнь - на 30 відсотків за останні п'ять років. Цьому є декілька пояснень. По-перше, працюють санкції. По-друге, росія втратила багато зброї на війні з Україною і тепер виробляє її не для експорту, а для власних потреб. Закриває трійку глобальних експортерів Франція - вона продає 11 відсотків зброї у світі.