​У Бахмуті загинув оператор "Суспільного" Олексій Ольховик. Про це повідомила його дружина.

У нього залишилась донька Єва, якій ще немає року.

Олексій долучився до однієї з бригад столичної тероборони із початком повномасштабного вторгнення Росії. Згодом його відправили на фронт на Донеччину. За даними ІМІ, Ольховик став 49 медійником, що загинув у війні Росії проти України.