У Бахмуті загинув оператор одного з телеканалів [ Редагувати ]
У Бахмуті загинув оператор "Суспільного" Олексій Ольховик. Про це повідомила його дружина.
У нього залишилась донька Єва, якій ще немає року.
Олексій долучився до однієї з бригад столичної тероборони із початком повномасштабного вторгнення Росії. Згодом його відправили на фронт на Донеччину. За даними ІМІ, Ольховик став 49 медійником, що загинув у війні Росії проти України.
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